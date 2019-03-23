Параметры вклада Срок действия с 20.11.2018 по 31.12.2019 Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия при открытии вклада необходимо заключить договор инвестиционного страхования жизни с ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» или негосударственного пенсионного обеспечения с АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»;

минимальная сумма страхового/пенсионного взноса - 50 000 рублей Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 22.03.2019 13:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.