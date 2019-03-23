Надежное будущее
Россия,
Россия вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 541 ₽
Ставка
8,5%
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Валюта
RUB
Ставка
8,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 100 000 ₽ до 1 000 000 ₽
|8,5
- максимальная сумма вклада равна сумме страхового/пенсионного взноса, увеличенная в два раза, но не более 1 000 000 рублей
Параметры вклада
- Срок действия
- с 20.11.2018 по 31.12.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- при открытии вклада необходимо заключить договор инвестиционного страхования жизни с ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» или негосударственного пенсионного обеспечения с АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»;
- минимальная сумма страхового/пенсионного взноса - 50 000 рублей
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 22.03.2019 13:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Надежное будущее» в 49 городах России
98
Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
- Адрес
- 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
- ОГРН
- 1027800000084
- Сайт
- www.abr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
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