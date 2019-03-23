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Надежное будущее

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8 541
Ставка
8,5%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
8,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 100 000 ₽ до 1 000 000 ₽ 8,5
  • максимальная сумма вклада равна сумме страхового/пенсионного взноса, увеличенная в два раза, но не более 1 000 000 рублей
Параметры вклада
Срок действия
с 20.11.2018 по 31.12.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • при открытии вклада необходимо заключить договор инвестиционного страхования жизни с ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» или негосударственного пенсионного обеспечения с АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»;
  • минимальная сумма страхового/пенсионного взноса - 50 000 рублей
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
22.03.2019 13:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Надежное будущее» в 49 городах России
98
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Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
Адрес
191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
ОГРН
1027800000084
Сайт
www.abr.ru
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