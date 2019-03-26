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Юбилейный

Юг-Инвестбанк,

Юг-Инвестбанк вклад

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Доход
Мой доход
3 950
Ставка
7,7%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,70%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
750 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
750 дней
от 25 000 ₽ 7,7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

25 000 рублей; в течение 125 дней включительно

Частичное снятие
возможно

в размере не более 25% от суммы первоначального взноса, но не ранее чем через 25 дней с момента открытия вклада

Досрочное расторжение
на льготных условиях

от 181 до 270 дней — 7%; от 271 до 549 дней — 7,2%; от 550 до 749 дней — 7,5% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
25.03.2019 10:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный» в 26 городах России
70
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
ОГРН
1022300001811
Отделения и банкоматы
в вашем городе Краснодар
Отделения 4
Банкоматы 3
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Телефоны
(861) 259-66-56

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