Юбилейный
Юг-Инвестбанк,
Юг-Инвестбанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 950 ₽
Ставка
7,7%
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Валюта
RUB
Ставка
7,70%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
750 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|750 дней
|от 25 000 ₽
|7,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
25 000 рублей; в течение 125 дней включительно
- Частичное снятие
-
возможно
в размере не более 25% от суммы первоначального взноса, но не ранее чем через 25 дней с момента открытия вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
от 181 до 270 дней — 7%; от 271 до 549 дней — 7,2%; от 550 до 749 дней — 7,5% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 25.03.2019 10:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный» в 26 городах России
70
Справочная информация
АО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
- ОГРН
- 1022300001811
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
(861) 259-66-56
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