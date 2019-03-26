Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 25 000 рублей; в течение 125 дней включительно Частичное снятие возможно в размере не более 25% от суммы первоначального взноса, но не ранее чем через 25 дней с момента открытия вклада Досрочное расторжение на льготных условиях от 181 до 270 дней — 7%; от 271 до 549 дней — 7,2%; от 550 до 749 дней — 7,5% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 25.03.2019 10:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.