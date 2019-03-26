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Двойная выгода

Банк «Возрождение»,

Банк «Возрождение» вклад

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Вклад
Доход
Мой доход
4 009
Ставка
7,7%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 50 000 ₽ до 50 000 000 ₽ 7,45 7,7

максимальная сумма вклада не должна превышать четырехкратного размера суммы страхового взноса (страховой премии), уплаченного по договору инвестиционного страхования жизни, но не более 50 млн рублей

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад открывается при условии одновременного заключения договора инвестиционного страхования жизни в офисах банка
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада «Традиции роста»
Дата актуализации
25.03.2019 12:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Двойная выгода» в 80 городах России
152
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
ОГРН
1027700540680
Сайт
www.vbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба

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