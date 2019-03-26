Двойная выгода
Банк «Возрождение»,
Банк «Возрождение» вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 009 ₽
Ставка
7,7%
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Валюта
RUB
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|от 50 000 ₽ до 50 000 000 ₽
|7,45
|7,7
максимальная сумма вклада не должна превышать четырехкратного размера суммы страхового взноса (страховой премии), уплаченного по договору инвестиционного страхования жизни, но не более 50 млн рублей
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- вклад открывается при условии одновременного заключения договора инвестиционного страхования жизни в офисах банка
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада «Традиции роста»
- Дата актуализации
- 25.03.2019 12:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Двойная выгода» в 80 городах России
152
Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- ОГРН
- 1027700540680
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 755-00-05 — единая справочная служба
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