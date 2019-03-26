максимальная сумма вклада не должна превышать четырехкратного размера суммы страхового взноса (страховой премии), уплаченного по договору инвестиционного страхования жизни, но не более 50 млн рублей

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад инвестиционный Особые условия вклад открывается при условии одновременного заключения договора инвестиционного страхования жизни в офисах банка Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна на условиях вклада «Традиции роста» Дата актуализации 25.03.2019 12:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.