Весенний
Костромаселькомбанк,
Костромаселькомбанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
44 696 ₽
Ставка
8,85%
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Валюта
RUB
Ставка
8,85%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 1 000 000 ₽
|8,85
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - 500 000 рублей
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 26.03.2019 10:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 1 городе России
39
Справочная информация
ООО «Костромаселькомбанк»
- Адрес
- 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 36
- ОГРН
- 1024400003858
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кострома
- Телефоны
-
(4942) 49-07-07
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