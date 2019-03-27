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Весенний

Костромаселькомбанк,

Костромаселькомбанк вклад

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Доход
Мой доход
44 696
Ставка
8,85%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
8,85%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 1 000 000 ₽ 8,85
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток - 500 000 рублей

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
26.03.2019 10:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 1 городе России
39
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Справочная информация
ООО «Костромаселькомбанк»
Адрес
156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 36
ОГРН
1024400003858
Отделения и банкоматы
в вашем городе Кострома
Отделения 3
Банкоматы 13
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Телефоны
(4942) 49-07-07

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