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Накопительный счет

ВТБ, накопительный счет Все вклады банка
Сумма на счете
Доход
Мой доход
1 151
Ставка
7%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • накопительный счет
  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 1 мес.
от 1 ₽ до 499 999 ₽ 7

с 1-го мес. - 4%, 3-го мес. - 5%, с 6-го мес.- 5,5%, с 12-го мес. - 7%

Параметры накопительного счета
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно
Особые условия
  • проценты начисляются на минимальный остаток на счете;
  • максимальная ставка в размере 7% годовых действует с 12-го месяца размещения денежных средств на счете
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные за каждый полный месяц проценты сохраняются

Дата актуализации
26.03.2019 16:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный счет» в 409 городах России
449
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Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ОГРН
1027739609391
Сайт
www.vtb.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 84
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Телефоны
8 800 100-24-24 — частным клиентам
8 800 200-77-99 — юридическим лицам

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