Параметры накопительного счета Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно Особые условия проценты начисляются на минимальный остаток на счете;

максимальная ставка в размере 7% годовых действует с 12-го месяца размещения денежных средств на счете Пополнение возможно Частичное снятие возможно Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные за каждый полный месяц проценты сохраняются Дата актуализации 26.03.2019 16:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.