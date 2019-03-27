Накопительный счет
ВТБ, накопительный счет Все вклады банка
Сумма на счете
Доход
Налог
Мой доход
1 151 ₽
Ставка
7%
Измените параметры расчета
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 30 дней
Основные характеристики
- накопительный счет
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 1 мес.
|от 1 ₽ до 499 999 ₽
|7
с 1-го мес. - 4%, 3-го мес. - 5%, с 6-го мес.- 5,5%, с 12-го мес. - 7%
Параметры накопительного счета
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно
- Особые условия
-
- проценты начисляются на минимальный остаток на счете;
- максимальная ставка в размере 7% годовых действует с 12-го месяца размещения денежных средств на счете
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные за каждый полный месяц проценты сохраняются
- Дата актуализации
- 26.03.2019 16:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный счет» в 409 городах России
449
Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
- Адрес
- 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
- ОГРН
- 1027739609391
- Сайт
- www.vtb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 100-24-24 — частным клиентам8 800 200-77-99 — юридическим лицам
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