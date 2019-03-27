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Моя копилка

Банк «ФК Открытие», накопительный счет Все вклады банка
Сумма на счете
Доход
Мой доход
58
Ставка
7%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • накопительный счет
  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 1 мес.
от 10 000 ₽ 7
Параметры накопительного счета
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно
Особые условия
  • проценты начисляются на минимальный остаток на счете
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные за каждый полный месяц проценты сохраняются

Дата актуализации
26.03.2019 16:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Моя копилка» в 254 городах России
351
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ОГРН
1027739019208
Сайт
www.open.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 86
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Телефоны
8 800 700-78-77 — единая справочная служба

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