Параметры накопительного счета Срок действия по 31.03.2019 Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно Особые условия проценты начисляются на минимальный остаток на счете Пополнение возможно Частичное снятие возможно Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные за каждый полный месяц проценты сохраняются Дата актуализации 26.03.2019 16:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.