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Накопительный счет "Доходный"

Промсвязьбанк, накопительный счет Все вклады банка
Сумма на счете
Доход
Мой доход
986
Ставка
6%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • накопительный счет
  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 1 мес.
от 1 ₽ 6
Параметры накопительного счета
Срок действия
по 31.03.2019
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно
Особые условия
  • проценты начисляются на минимальный остаток на счете
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные за каждый полный месяц проценты сохраняются

Дата актуализации
26.03.2019 16:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный счет "Доходный"» в 137 городах России
29
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
ОГРН
1027739019142
Сайт
www.psbank.ru
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный

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