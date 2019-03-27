Накопительный счет "Активный"
Райффайзенбанк, накопительный счет Все вклады банка
Сумма на счете
Доход
Налог
Мой доход
1 151 ₽
Ставка
7%
Измените параметры расчета
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 30 дней
Основные характеристики
- накопительный счет
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 1 мес.
|от 1 ₽ до 99 999 ₽
|7
|от 100 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|5
Параметры накопительного счета
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно
- Особые условия
-
- проценты начисляются на минимальный остаток на счете;
- доступен только для новых клиентов в день открытия первого текущего счета в банке
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные за каждый полный месяц проценты сохраняются
- Дата актуализации
- 26.03.2019 16:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный счет "Активный"» в 50 городах России
133
Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- ОГРН
- 1027739326449
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 721-99-00
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