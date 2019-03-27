Параметры накопительного счета Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно Особые условия проценты начисляются на минимальный остаток на счете;

доступен только для новых клиентов в день открытия первого текущего счета в банке Пополнение возможно Частичное снятие возможно Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные за каждый полный месяц проценты сохраняются Дата актуализации 26.03.2019 16:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.