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Накопительный счет "На каждый день"

Райффайзенбанк, накопительный счет Все вклады банка
Сумма на счете
Доход
Мой доход
740
Ставка
4,5%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 4,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • накопительный счет
  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 1 мес.
от 1 ₽ до 99 999 ₽ 4,5
от 100 000 ₽ до 1 999 999 ₽ 4
от 2 000 000 ₽ до 20 000 000 ₽ 4
Параметры накопительного счета
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно
Особые условия
  • проценты начисляются на минимальный остаток на счете
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные за каждый полный месяц проценты сохраняются

Дата актуализации
26.03.2019 16:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный счет "На каждый день"» в 50 городах России
20
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
ОГРН
1027739326449
Сайт
www.raiffeisen.ru
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Телефоны
(495) 721-99-00

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