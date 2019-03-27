Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 366 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 91 до 729 дней – проценты за полный месяц сохраняются, за неполный пересчитываются по ставке 0,001% Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения для пенсионеров и при открытии через интернет-банк на 0,25 п.п., для владельцев зарплатных карт - на 0,5 п.п. Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 26.03.2019 14:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.