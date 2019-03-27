Я уверен
Запсибкомбанк,
Запсибкомбанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
131 ₽
Ставка
6,16%
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Валюта
RUB
Ставка
6,16%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 1 000 ₽
|6,16
- четыре периода начисления процентов: с 1 по 90-й день - 6,3%, с 91 по 180-й день - 6,4%, с 181 по 366-й день 6,5%, с 367 по 730-й день 5,9%; * указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств;
- для пенсионеров минимальная сумма вклада - 1 рубль
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
вклад с "лестничным" начислением процентов
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 366 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
от 91 до 729 дней – проценты за полный месяц сохраняются, за неполный пересчитываются по ставке 0,001%
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения
для пенсионеров и при открытии через интернет-банк на 0,25 п.п., для владельцев зарплатных карт - на 0,5 п.п.
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 26.03.2019 14:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Я уверен» в 45 городах России
15
Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
- ОГРН
- 1028900001460
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тюмень
- Телефоны
-
8 800 100-50-05 — единая справочная служба(3452) 79-87-77
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