Вход
Поиск

Я уверен

Запсибкомбанк,

Запсибкомбанк вклад

Все вклады банка
Вклад
Доход
Мой доход
131
Ставка
6,16%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
6,16%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 1 000 ₽ 6,16
  • четыре периода начисления процентов: с 1 по 90-й день - 6,3%, с 91 по 180-й день - 6,4%, с 181 по 366-й день 6,5%, с 367 по 730-й день 5,9%; * указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств;
  • для пенсионеров минимальная сумма вклада - 1 рубль
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия

вклад с "лестничным" начислением процентов

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 366 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

от 91 до 729 дней – проценты за полный месяц сохраняются, за неполный пересчитываются по ставке 0,001%

Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения

для пенсионеров и при открытии через интернет-банк на 0,25 п.п., для владельцев зарплатных карт - на 0,5 п.п.

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
26.03.2019 14:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Я уверен» в 45 городах России
15
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
ОГРН
1028900001460
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тюмень
Отделения 25
Банкоматы 127
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-50-05 — единая справочная служба
(3452) 79-87-77

Специальные предложения по вкладам
Только на Банки.ру

Все специальные предложения

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще