Свобода управления
ОТП Банк,
ОТП Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 854 926 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|366 дней
|от 1 500 000 ₽
|5,85
|от 7 500 000 ₽
|5,9
|от 15 000 000 ₽
|5,95
|от 30 000 000 ₽ до 150 000 000 ₽
|6
|366 дней
|от 50 000 $
|1,4
|от 250 000 $
|1,45
|от 500 000 $ до 3 000 000 $
|1,5
максимальная сумма вклада равна сумме первоначального взноса по вкладу, увеличенной в 10 раз; на сумму вклада, превышающую максимальную, проценты начисляются по ставке вклада до востребования
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
предлагается бесплатная выдача банковской карты на выбор: дебетовая карта MC Gold вне зависимости от суммы вклада или карта MC Gold с лимитом кредитования до 300 000 рублей, 10 000 долларов/евро при условии размещения денежных средств во вклад в размере равном или превышающем 3 000 000 рублей/100 000 долларов или евро; не предоставляется при открытии вклада в швейцарских франках
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 100 000 рублей, 5 000 долларов;
- не позднее чем за 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 13.02.2019 16:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Свобода управления» в 111 городах России
26 335
Справочная информация
АО «ОТП Банк»
- Адрес
- 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
- Сайт
- www.otpbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-55-55 — единая справочная служба
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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