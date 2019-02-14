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Свобода управления

ОТП Банк,

ОТП Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 854 926
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
366 дней
от 1 500 000 ₽ 5,85
от 7 500 000 ₽ 5,9
от 15 000 000 ₽ 5,95
от 30 000 000 ₽ до 150 000 000 ₽ 6
366 дней
от 50 000 $ 1,4
от 250 000 $ 1,45
от 500 000 $ до 3 000 000 $ 1,5

максимальная сумма вклада равна сумме первоначального взноса по вкладу, увеличенной в 10 раз; на сумму вклада, превышающую максимальную, проценты начисляются по ставке вклада до востребования

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
предлагается бесплатная выдача банковской карты на выбор: дебетовая карта MC Gold вне зависимости от суммы вклада или карта MC Gold с лимитом кредитования до 300 000 рублей, 10 000 долларов/евро при условии размещения денежных средств во вклад в размере равном или превышающем 3 000 000 рублей/100 000 долларов или евро; не предоставляется при открытии вклада в швейцарских франках
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 100 000 рублей, 5 000 долларов;
  • не позднее чем за 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
13.02.2019 16:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Свобода управления» в 111 городах России
26 335
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
Сайт
www.otpbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба

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Гибкий 5,3 1 400 000 ₽ Посмотреть
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