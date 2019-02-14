предлагается бесплатная выдача банковской карты на выбор: дебетовая карта MC Gold вне зависимости от суммы вклада или карта MC Gold с лимитом кредитования до 300 000 рублей, 10 000 долларов/евро при условии размещения денежных средств во вклад в размере равном или превышающем 3 000 000 рублей/100 000 долларов или евро; не предоставляется при открытии вклада в швейцарских франках