Пенсионный-Плюс
Вологжанин,
Вологжанин вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,00%
Сумма
от 100 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 ₽
Ставка
4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|2 года
|от 100 ₽
|4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно
банк имеет право отказать вкладчику в приеме дополнительных взносов во вклад как наличными деньгами, так и безналичным путем, за исключением сумм пенсий и социальных выплат, поступающих безналичным путем
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты выплачиваются исходя из ставки, действующей по договору за фактический срок вклада
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 19:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный-Плюс» в 5 городах России
4 565
Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
- ОГРН
- 1023500000655
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Вологда
- Телефоны
-
(8172) 21-18-19
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