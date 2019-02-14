Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения Пополнение возможно банк имеет право отказать вкладчику в приеме дополнительных взносов во вклад как наличными деньгами, так и безналичным путем, за исключением сумм пенсий и социальных выплат, поступающих безналичным путем Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях проценты выплачиваются исходя из ставки, действующей по договору за фактический срок вклада Автопролонгация возможна Дата актуализации 12.02.2019 19:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.