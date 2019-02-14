Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или справки о назначении (получении) ежемесячного пожизненного содержания от судов, входящих в судебную систему Российской Федерации Пополнение возможно в том числе зачисление пенсий и социальных выплат Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 21.01.2019 13:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.