Пенсионный
Севергазбанк,
Севергазбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,50%
Сумма
от 100 ₽
Срок
1860 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
26 ₽
Ставка
4,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1860 дней
|от 100 ₽
|4,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или справки о назначении (получении) ежемесячного пожизненного содержания от судов, входящих в судебную систему Российской Федерации
- Пополнение
-
возможно
в том числе зачисление пенсий и социальных выплат
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 13:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 34 городах России
6 827
Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Вологда
- Телефоны
-
8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73
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