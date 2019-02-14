Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты на счет карты «Пенсионная» Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается: пенсионерам, имеющим текущий счет в банке, на который перечисляется пенсия из Пенсионного фонда Российской Федерации;

держателям банковских карт ПАО «Витабанк» «Пенсионная» Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 180 дней с даты открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 01.02.2019 11:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.