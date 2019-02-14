Пенсионный
Витабанк,
Витабанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,90%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
712 ₽
Ставка
6,9%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 10 000 ₽
|6,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
на счет карты «Пенсионная»
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
вклад открывается:
- пенсионерам, имеющим текущий счет в банке, на который перечисляется пенсия из Пенсионного фонда Российской Федерации;
- держателям банковских карт ПАО «Витабанк» «Пенсионная»
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 180 дней с даты открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 11:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 1 городе России
11 902
Справочная информация
ПАО «Витабанк»
- Адрес
- 195220, г. Санкт-Петербург, <nobr>пр-т</nobr> Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер В
- ОГРН
- 1027800000183
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 325-99-99
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Ключевой процент
|7,75
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Дольче Вита Плюс
|7,1
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Рантье
|6,8
|100 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть