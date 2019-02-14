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Стратег

Банк «Санкт-Петербург»,

Банк «Санкт-Петербург» вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
292 981
Ставка
7,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 547 дней от 548 до 732 дней от 733 до 914 дней от 915 до 1097 дней от 1098 до 1825 дней
от 50 000 ₽ 3,2 5,7 6,2 6,9 6,9 7,2 7,7
от 1 500 000 ₽ 3,3 5,8 6,3 7 7 7,3 7,8
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 547 дней от 548 до 732 дней от 733 до 914 дней от 915 до 1097 дней от 1098 до 1825 дней
от 1 000 $ 1,9 2,4 2,6 3,2 3,4 3,6
от 50 000 $ 2 2,5 2,7 3,3 3,5 3,7
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 547 дней от 548 до 732 дней от 733 до 914 дней от 915 до 1097 дней от 1098 до 1825 дней
от 1 000 € 0,01 0,1 0,4 0,8 0,9 1
от 50 000 € 0,01 0,2 0,5 0,9 1 1,1

для ветеранов и инвалидов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и награжденным медалью "За оборону Ленинграда" минимальная сумма вклада - 1 000 рублей, 50 долларов/евро

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • иные

10 000 рублей, 300 долларов/евро; проценты на суммы дополнительных взносов начисляются по ставкам вклада, действующим в момент внесения пополнения, в зависимости от суммы дополнительного взноса и срока его нахождения на счете

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 14:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратег» в 7 городах России
44 658
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
ОГРН
1027800000140
Сайт
www.bspb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 51
Банкоматы 316
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Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба

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