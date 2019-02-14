для ветеранов и инвалидов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и награжденным медалью "За оборону Ленинграда" минимальная сумма вклада - 1 000 рублей, 50 долларов/евро

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

иные 10 000 рублей, 300 долларов/евро; проценты на суммы дополнительных взносов начисляются по ставкам вклада, действующим в момент внесения пополнения, в зависимости от суммы дополнительного взноса и срока его нахождения на счете Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 05.02.2019 14:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.