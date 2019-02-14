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Максимальный комфорт

Интерпрогрессбанк,

Интерпрогрессбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 150 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
109 308
Ставка
7,25%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней 367 дней
от 150 000 ₽ 6 6,25 7
от 1 500 000 ₽ 6,25 6,5 7,25
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней 367 дней
от 5 000 $ 1,25 1,5 2
от 25 000 $ 1,5 1,75 2,25
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней 367 дней
от 5 000 € 0,1 0,1 0,1
от 25 000 € 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 60 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 10:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный комфорт» в 3 городах России
15 756
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Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
Адрес
115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
ОГРН
1027739065375
Сайт
www.ipb.ru
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Телефоны
(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)

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