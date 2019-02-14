Вход

Мой доход

Интерпрогрессбанк,

Интерпрогрессбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
75 385
Ставка
7,5%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней 367 дней
от 30 000 ₽ 6,25 6,75 7,25
от 1 000 000 ₽ 6,5 7 7,5
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней 367 дней
от 1 000 $ 2 2,25 2,75
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней 367 дней
от 1 000 € 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 60 дней до окончания срока действия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
только для вкладов, открытых в офисе
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
21.01.2019 10:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мой доход» в 3 городах России
22 021
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
Адрес
115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
ОГРН
1027739065375
Сайт
www.ipb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 14
Банкоматы 28
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Оптимальный 8 10 000 000 ₽ Посмотреть
Капитал 7,75 1 000 000 ₽ Посмотреть
Счастливое детство 7,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Срочный Пенсионный 7,5 1 000 ₽ Посмотреть
Максимальный комфорт 7,25 1 500 000 ₽ Посмотреть
Доходный 6,75 50 000 ₽ Посмотреть
ИПБ - Онлайн 6,5 10 000 ₽ Посмотреть
Универсальный пенсионный 6 100 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще