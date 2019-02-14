по вкладам, оформленным на срок от 31 до 90 дней допускается 24 пролонгации, от 91 до 180 дней - 12 пролонгаций, от 181 до 365 дней - 6 пролонгаций, от 366 до 730 дней - 3 пролонгации; без явки вкладчика по вкладам открытым посредством системы «Телебанк» – 1 перезаключение не зависимо от срока размещения денежных средств