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Накопительный

Московский Индустриальный Банк,

Московский Индустриальный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 819
Ставка
7,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 730 дней
от 3 000 ₽ 6 7 6,75 7
от 100 000 ₽ 6,15 7,25 7 7,25
от 1 500 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 6,25 7,25 7 7,25
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 730 дней
от 100 $ 0,15 1,8 3,25 3,5
от 3 000 $ 0,25 1,9 3,4 3,75
от 30 000 $ до 150 000 $ 0,5 2 3,5 3,9
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 730 дней
от 100 € 0,05 0,25 0,35 0,35
от 3 000 € 0,05 0,35 0,5 0,5
от 30 000 € до 150 000 € 0,05 0,5 0,6 0,7

на сумму свыше максимальной проценты начисляются исходя из 1/2 процентной ставки, установленной по договору

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • возможно только для вкладов, размещенных на срок в диапазоне от 51–730 дней (включительно);
  • пополнение прекращается для вкладов, размещенных на срок от 51 до 90 дней (включительно) за 50 дней до окончания срока вклада;
  • от 91 до 730 дней (включительно) за 30 дней дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
  • +0,25 п.п. в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения;
  • открытии вклада через интернет-банк, мобильный банк или банкомат
Автопролонгация
возможна не более 24 раз
по вкладам, оформленным на срок от 31 до 90 дней допускается 24 пролонгации, от 91 до 180 дней - 12 пролонгаций, от 181 до 365 дней - 6 пролонгаций, от 366 до 730 дней - 3 пролонгации; без явки вкладчика по вкладам открытым посредством системы «Телебанк» – 1 перезаключение не зависимо от срока размещения денежных средств
Открытие вклада online
возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
04.02.2019 09:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 113 городах России
175 321
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
Адрес
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
ОГРН
1027739179160
Сайт
www.minbank.ru
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Телефоны
8 800 100-74-74 — единая справочная служба

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