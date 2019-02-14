Комфортный New
Агропромкредит,
Агропромкредит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 2 000 000 ₽
Срок
от 390 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
154 785 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|390 дней
|1200 дней
|от 2 000 000 ₽
|7
|—
|от 5 000 000 ₽
|—
|6,97
при сумме вклада от 5 млн рублей на срок 1 200 дней процентная ставка установливается в размере 90% от ключевой ставки Банка России
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
-
private
открывается в рамках пакета услуг «Комфортный» и является залогом в обеспечение кредитного договора по кредитной карте Visa Platinum; в случае расторжения договора срочного вклада, либо совершения расходных операций на сумму больше суммы обеспечительного покрытия по вкладу, все средства либо часть средств, в сумме задолженности по кредиту банк вправе перечислить со срочного вклада на специальный карточный счет в погашение возникшей задолженности
- Особые условия
-
- вклад открывается в рамках пакета услуг «Комфортный» и является залогом в обеспечение кредитного договора по кредитной карте Visa Platinum
- Пополнение
-
возможно
- минимальная сумма от 100 000 рублей;
- не осуществляется вкладчиком в следующие календарные периоды на ежегодной основе: с 15 апреля по 05 мая (включительно), с 15 декабря по 10 января (включительно);
- для вклада на срок 1 200 дней пополнение допускается в течение первых 366 дней после оформления договора
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
минимальный неснижаемый остаток - 600 000 рублей
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты, причисленные к сумме вклада и выплаченные вкладчику ранее в соответствии с условиями договора, не пересчитываются; при этом проценты начисленные, но не выплаченные банком за текущий календарный месяц подлежат выплате на СКС в соответствии с условиями договора
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 18:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный New» в 25 городах России
18 939
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Агропромкредит»
- Адрес
- 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 5
- Сайт
- www.apkbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 755-80-08 — служба поддержки держателей банковских карт8 800 100-80-08 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
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