открывается в рамках пакета услуг «Комфортный» и является залогом в обеспечение кредитного договора по кредитной карте Visa Platinum; в случае расторжения договора срочного вклада, либо совершения расходных операций на сумму больше суммы обеспечительного покрытия по вкладу, все средства либо часть средств, в сумме задолженности по кредиту банк вправе перечислить со срочного вклада на специальный карточный счет в погашение возникшей задолженности