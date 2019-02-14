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Комфортный New

Агропромкредит,

Агропромкредит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 2 000 000 ₽
Срок
от 390 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
154 785
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
390 дней 1200 дней
от 2 000 000 ₽ 7
от 5 000 000 ₽ 6,97

при сумме вклада от 5 млн рублей на срок 1 200 дней процентная ставка установливается в размере 90% от ключевой ставки Банка России

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
private
открывается в рамках пакета услуг «Комфортный» и является залогом в обеспечение кредитного договора по кредитной карте Visa Platinum; в случае расторжения договора срочного вклада, либо совершения расходных операций на сумму больше суммы обеспечительного покрытия по вкладу, все средства либо часть средств, в сумме задолженности по кредиту банк вправе перечислить со срочного вклада на специальный карточный счет в погашение возникшей задолженности
Особые условия
  • вклад открывается в рамках пакета услуг «Комфортный» и является залогом в обеспечение кредитного договора по кредитной карте Visa Platinum
Пополнение
возможно
  • минимальная сумма от 100 000 рублей;
  • не осуществляется вкладчиком в следующие календарные периоды на ежегодной основе: с 15 апреля по 05 мая (включительно), с 15 декабря по 10 января (включительно);
  • для вклада на срок 1 200 дней пополнение допускается в течение первых 366 дней после оформления договора
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

минимальный неснижаемый остаток - 600 000 рублей

Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты, причисленные к сумме вклада и выплаченные вкладчику ранее в соответствии с условиями договора, не пересчитываются; при этом проценты начисленные, но не выплаченные банком за текущий календарный месяц подлежат выплате на СКС в соответствии с условиями договора

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 18:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный New» в 25 городах России
18 939
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Агропромкредит»
Адрес
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 5
Сайт
www.apkbank.ru
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Телефоны
(495) 755-80-08 — служба поддержки держателей банковских карт
8 800 100-80-08 — единая справочная служба

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