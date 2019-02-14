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Универсальный

Химик,

Химик вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
360 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
49
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
360 дней
от 1 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 14:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 1 городе России
4 530
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий Банк «Химик»
Адрес
606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10б
ОГРН
1025200000198
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Телефоны
(8313) 26-16-08

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
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Срочный (ежеквартально) 6,5 100 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый 6,5 50 000 ₽ Посмотреть
Рента 6,25 100 000 ₽ Посмотреть
Доходный 5,75 10 000 ₽ Посмотреть
Стабильный 5 10 000 ₽ Посмотреть
Срочный (в конце срока) 4,5 1 000 ₽ Посмотреть
Срочный специальный 1,3 3 500 $ Посмотреть
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