Быстрый доход
Дальневосточный Банк,
Дальневосточный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,05%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 30 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 078 ₽
Ставка
6,05%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|30 дней
|от 31 до 60 дней
|от 61 до 90 дней
|от 3 000 ₽
|5,2
|5,2
|6
|от 100 000 ₽
|5,2
|5,2
|6
|от 350 000 ₽
|5,2
|5,2
|6
|от 700 000 ₽
|5,3
|5,3
|6,05
|от 1 400 000 ₽
|5,3
|5,3
|6,05
|30 дней
|от 31 до 60 дней
|от 61 до 90 дней
|от 100 $
|0,2
|0,2
|0,4
|от 3 000 $
|0,2
|0,2
|0,4
|от 10 000 $
|0,2
|0,2
|0,5
|от 25 000 $
|0,25
|0,25
|0,55
|30 дней
|от 31 до 60 дней
|от 61 до 90 дней
|от 100 €
|0,01
|0,01
|0,01
|от 3 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
|от 10 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
|от 25 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
при открытии вклада онлайн
- Автопролонгация
-
возможна
при открытии вклада онлайн
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Быстрый доход» в 24 городах России
9 085
Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
- Адрес
- 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
- ОГРН
- 1022500000786
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
8 800 333-00-11 — единая справочная служба8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Зимняя сказка
|7,5
|50 000 ₽
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|Зарплатный
|6,7
|3 000 ₽
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|Дети
|6,7
|10 000 ₽
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|Высокий доход
|6,65
|1 400 000 ₽
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|Пенсионный
|6
|1 ₽
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|Депозит + досрочное расторжение
|5,8
|700 000 ₽
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|Депозит + расходные операции
|5,8
|700 000 ₽
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|Миллионер
|5,8
|3 000 000 ₽
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|Маэстро
|3,5
|100 000 ₽
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