Вход

Быстрый доход

Дальневосточный Банк,

Дальневосточный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,05%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
7 078
Ставка
6,05%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
30 дней от 31 до 60 дней от 61 до 90 дней
от 3 000 ₽ 5,2 5,2 6
от 100 000 ₽ 5,2 5,2 6
от 350 000 ₽ 5,2 5,2 6
от 700 000 ₽ 5,3 5,3 6,05
от 1 400 000 ₽ 5,3 5,3 6,05
30 дней от 31 до 60 дней от 61 до 90 дней
от 100 $ 0,2 0,2 0,4
от 3 000 $ 0,2 0,2 0,4
от 10 000 $ 0,2 0,2 0,5
от 25 000 $ 0,25 0,25 0,55
30 дней от 31 до 60 дней от 61 до 90 дней
от 100 € 0,01 0,01 0,01
от 3 000 € 0,01 0,01 0,01
от 10 000 € 0,01 0,01 0,01
от 25 000 € 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

при открытии вклада онлайн

Автопролонгация
возможна
при открытии вклада онлайн
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
11.02.2019 14:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Быстрый доход» в 24 городах России
9 085
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
ОГРН
1022500000786
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 9
Банкоматы 58
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Зимняя сказка 7,5 50 000 ₽ Посмотреть
Зарплатный 6,7 3 000 ₽ Посмотреть
Дети 6,7 10 000 ₽ Посмотреть
Высокий доход 6,65 1 400 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6 1 ₽ Посмотреть
Депозит + досрочное расторжение 5,8 700 000 ₽ Посмотреть
Депозит + расходные операции 5,8 700 000 ₽ Посмотреть
Миллионер 5,8 3 000 000 ₽ Посмотреть
Маэстро 3,5 100 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще