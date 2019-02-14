Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях проценты начисляются по прогрессивной шкале льготных ставок (5,6-5,8% в рублях, 0,4-1,05% в долларах, 0,1-0,15% в евро) Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 14:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.