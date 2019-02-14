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Миллионер

Дальневосточный Банк,

Дальневосточный Банк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,80%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
547 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
260 467
Ставка
5,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
1 год 6 мес.
от 3 000 000 ₽ 5,8
1 год 6 мес.
от 35 000 $ 1,1
1 год 6 мес.
от 35 000 € 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты начисляются по прогрессивной шкале льготных ставок (5,6-5,8% в рублях, 0,4-1,05% в долларах, 0,1-0,15% в евро)

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Миллионер» в 24 городах России
7 367
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
ОГРН
1022500000786
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 9
Банкоматы 58
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Телефоны
8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт

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