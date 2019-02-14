Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты выплачиваются по льготным ставками исходя из фактического срока нахождения средств во вкладе (до 4,5% в рублях, до 0,25% в долларах, до 0,03% в евро) Увеличение ставки возможно при других условиях при открытии вклада онлайн Автопролонгация возможна при открытии вклада онлайн Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 11.02.2019 14:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.