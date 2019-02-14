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Депозит + досрочное расторжение

Дальневосточный Банк,

Дальневосточный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,80%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
63 333
Ставка
5,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
3 мес. 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес.
от 3 000 ₽ 4,5 5,4 5,5 5,6 5,7
от 100 000 ₽ 4,5 5,4 5,5 5,6 5,7
от 350 000 ₽ 4,6 5,5 5,6 5,7 5,75
от 700 000 ₽ 4,6 5,55 5,65 5,75 5,8
от 1 400 000 ₽ 4,6 5,6 5,7 5,8 5,8
3 мес. 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес.
от 100 $ 0,3 0,5 0,8 1 1,05
от 3 000 $ 0,3 0,5 0,8 1 1,05
от 10 000 $ 0,4 0,6 0,9 1 1,05
от 25 000 $ 0,4 0,7 1 1,05 1,1
3 мес. 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес.
от 100 € 0,01 0,02 0,02 0,05 0,05
от 3 000 € 0,01 0,02 0,03 0,05 0,05
от 10 000 € 0,02 0,03 0,05 0,1 0,1
от 25 000 € 0,03 0,04 0,05 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты выплачиваются по льготным ставками исходя из фактического срока нахождения средств во вкладе (до 4,5% в рублях, до 0,25% в долларах, до 0,03% в евро)

Увеличение ставки
возможно при других условиях

при открытии вклада онлайн

Автопролонгация
возможна
при открытии вклада онлайн
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
11.02.2019 14:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Депозит + досрочное расторжение» в 24 городах России
8 686
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
ОГРН
1022500000786
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 9
Банкоматы 58
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Телефоны
8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт

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