Универсальный
Примсоцбанк,
Примсоцбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,56%
Сумма
от 100 $
Срок
360 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 $
Ставка
0,56%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|360 дней
|от 100 $
|0,56
|360 дней
|от 100 €
|0,32
- предусмотрено семь периодов начисления процентов: с 1 по 90 день - 0,2% в долларах/евро, с 91 по 180 день - 0,4% и 0,25%, со 181 по 210 день - 0,6% и 0,3%, с 211 по 240 день - 0,7% и 0,35%, с 241 по 270 день - 0,8% и 0,4%, с 271 по 330 день - 0,9% и 0,45%, с 331 по 360 день - 1% и 0,5% соответственно;
- в таблице указаны средние годовые процентные ставки за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 1% в долларах, до 0,5% в евро)
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 10:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 26 городах России
12 337
Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
- Адрес
- 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
- Сайт
- www.pskb.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
8 800 200-42-02 — единая справочная служба(423) 242-42-42
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