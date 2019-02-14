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Универсальный

Примсоцбанк,

Примсоцбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,56%
Сумма
от 100 $
Срок
360 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 $
Ставка
0,56%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
360 дней
от 100 $ 0,56
360 дней
от 100 € 0,32
  • предусмотрено семь периодов начисления процентов: с 1 по 90 день - 0,2% в долларах/евро, с 91 по 180 день - 0,4% и 0,25%, со 181 по 210 день - 0,6% и 0,3%, с 211 по 240 день - 0,7% и 0,35%, с 241 по 270 день - 0,8% и 0,4%, с 271 по 330 день - 0,9% и 0,45%, с 331 по 360 день - 1% и 0,5% соответственно;
  • в таблице указаны средние годовые процентные ставки за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 1% в долларах, до 0,5% в евро)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 10:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 26 городах России
12 337
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Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
Сайт
www.pskb.com
Отделения и банкоматы
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Отделения 14
Банкоматы 42
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Телефоны
8 800 200-42-02 — единая справочная служба
(423) 242-42-42

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