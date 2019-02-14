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Маэстро

Дальневосточный Банк,

Дальневосточный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 3,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 499
Ставка
3,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
6 мес. 1 год
от 100 000 ₽ 3 3,5
6 мес. 1 год
от 1 700 $ 0,3 0,4
6 мес. 1 год
от 1 450 € 0,1 0,15

минимальная сумма вклада — 100 000 рублей или эквивалент в долларах или евро по курсу Банка России

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
мультивалютный
вклад открывается одновременно в трех валютах — рублях, долларах и евро; возможно совершение конвертации между счетами вклада без потери начисленных процентов по курсу банка
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Маэстро» в 24 городах России
7 794
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
ОГРН
1022500000786
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 9
Банкоматы 58
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Телефоны
8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт

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