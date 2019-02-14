Маэстро
Дальневосточный Банк,
Дальневосточный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 3,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 182 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 499 ₽
Ставка
3,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|6 мес.
|1 год
|от 100 000 ₽
|3
|3,5
|6 мес.
|1 год
|от 1 700 $
|0,3
|0,4
|6 мес.
|1 год
|от 1 450 €
|0,1
|0,15
минимальная сумма вклада — 100 000 рублей или эквивалент в долларах или евро по курсу Банка России
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
мультивалютный
вклад открывается одновременно в трех валютах — рублях, долларах и евро; возможно совершение конвертации между счетами вклада без потери начисленных процентов по курсу банка
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Маэстро» в 24 городах России
7 794
Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
- Адрес
- 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
- ОГРН
- 1022500000786
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
8 800 333-00-11 — единая справочная служба8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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