минимальная сумма вклада — 100 000 рублей или эквивалент в долларах или евро по курсу Банка России

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт или на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад мультивалютный вклад открывается одновременно в трех валютах — рублях, долларах и евро; возможно совершение конвертации между счетами вклада без потери начисленных процентов по курсу банка Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 14:44

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.