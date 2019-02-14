Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения;

также открыть вклад могут граждане, получающие пенсии по возрасту, а также вышедшие на пенсию по выслуге лет Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты начисляются по льготным в зависимости от фактического срока нахождения средств на вкладе (до 5% в рублях, до 0,3% в долларах, до 0,04% годовых в евро) Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 14:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.