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Пенсионный

Дальневосточный Банк,

Дальневосточный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
3 мес. 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес.
от 1 ₽ 4,5 5,7 5,8 6 6
3 мес. 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес.
от 1 $ 0,4 0,7 1 1,05 1,1
3 мес. 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес.
от 1 € 0,02 0,05 0,1 0,1 0,1

минимальная сумма вклада не ограничена

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения;
  • также открыть вклад могут граждане, получающие пенсии по возрасту, а также вышедшие на пенсию по выслуге лет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты начисляются по льготным в зависимости от фактического срока нахождения средств на вкладе (до 5% в рублях, до 0,3% в долларах, до 0,04% годовых в евро)

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 24 городах России
7 757
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
ОГРН
1022500000786
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 9
Банкоматы 58
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Телефоны
8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт

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