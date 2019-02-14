Пенсионный
Сельмашбанк,
Сельмашбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 300 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 300 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- открывается при наличии пенсионного удостоверения
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 13:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 2 городах России
4 011
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий Банк «Сельмашбанк»
- Адрес
- 344029, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Сельмаш, д. 102
- ОГРН
- 1026100002026
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
(863) 283-20-68
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