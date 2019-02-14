Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Лестничный вклад да Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения;

вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,75%) Пополнение возможно Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия совокупная сумма частичных снятий составляет не более 30% от первоначальной суммы вклада;

допускается 1 раз в 31 день Минимальный неснижаемый остаток процент от первоначальной суммы вклада: 70% Досрочное расторжение на льготных условиях за полные 93 дня проценты сохраняются Автопролонгация возможна Дата актуализации 31.01.2019 15:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.