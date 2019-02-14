Вход

Пенсионный - cтандарт

Акибанк,

Акибанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,56%
Сумма
от 100 ₽
Срок
372 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
6 683
Ставка
6,56%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
372 дня
от 100 ₽ 5,81
от 20 000 ₽ 6,31
от 100 000 ₽ 6,56
  • всего три периода начисления процентов: с первого по 93 день - 5,5%, с 94 по 186 день - 5,75%, со 187 по 372 день - 6% (от 100 рублей);
  • 5,75%; 6,25% и 6,5% соответственно (от 20 000 рублей);
  • 6%; 6,5% и 6,75% соответственно (от 100 000 рублей);
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения;
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,75%)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия
  • совокупная сумма частичных снятий составляет не более 30% от первоначальной суммы вклада;
  • допускается 1 раз в 31 день
Минимальный неснижаемый остаток
процент от первоначальной суммы вклада: 70%
Досрочное расторжение
на льготных условиях

за полные 93 дня проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
31.01.2019 15:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный - cтандарт» в 8 городах России
12 174
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
Адрес
423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, <nobr>пр-т</nobr> Мира, д. 88а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 8
Банкоматы 17
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-25-42 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимум (со страхованием) 7,5 100 000 ₽ Посмотреть
Онлайн 7,25 1 000 ₽ Посмотреть
Максимум (без страхования) 7 100 000 ₽ Посмотреть
Пенсия 7 100 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный - 367 7 100 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 6,65 1 000 000 ₽ Посмотреть
С частичным изъятием! 6,25 1 000 000 ₽ Посмотреть
Срочный 370 1,2 5 000 $ Посмотреть
С частичным изъятием+ 0,85 10 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще