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Пенсионный

Банк ДОМ.РФ,

Банк ДОМ.РФ вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
715
Ставка
6,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 395 дней 540 дней 750 дней 1100 дней
от 10 000 ₽ 6,1 6,25 6,4 6,25 6,1 5,95

максимальная сумма вклада устанавливается в размере десятикратного первоначального взноса

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
в течение всего срока действия вклада, кроме последнего календарного дня месяца и последнего дня срока вклада, вкладчик может изменить выбранное условие выплаты процентов
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
  • 10 000 рублей;
  • для вкладов на срок 91 и 181 день до конца срока действия договора;
  • для вкладов на 395, 540, 750 и 1100 дней прекращается за 30 дней до окончания срока действия депозита
Частичное снятие
возможно

не более 100 000 рублей в календарный месяц

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • для вкладов сроком 91 день - по ставке 3,05%;
  • на 181 день - 3,15%;
  • на 395 дней - 3,2%;
  • на 540 дней - 3,15%;
  • на 750 дней - 3,05%;
  • на 1 100 дней - 3%;
  • условие капитализации процентов при досрочном истребовании вклада в течение текущего срока не применяется
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
23.01.2019 15:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 27 городах России
137 664
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Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Сайт
domrfbank.ru
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Телефоны
8 800 775-86-86 — единая справочная служба

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