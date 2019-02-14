Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты в течение всего срока действия вклада, кроме последнего календарного дня месяца и последнего дня срока вклада, вкладчик может изменить выбранное условие выплаты процентов Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно 10 000 рублей;

для вкладов на срок 91 и 181 день до конца срока действия договора;

для вкладов на 395, 540, 750 и 1100 дней прекращается за 30 дней до окончания срока действия депозита Частичное снятие возможно не более 100 000 рублей в календарный месяц Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях для вкладов сроком 91 день - по ставке 3,05%;

на 181 день - 3,15%;

на 395 дней - 3,2%;

на 540 дней - 3,15%;

на 750 дней - 3,05%;

на 1 100 дней - 3%;

условие капитализации процентов при досрочном истребовании вклада в течение текущего срока не применяется Автопролонгация возможна Дата актуализации 23.01.2019 15:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.