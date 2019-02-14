Пенсионный
Банк ДОМ.РФ,
Банк ДОМ.РФ вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
715 ₽
Ставка
6,4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|395 дней
|540 дней
|750 дней
|1100 дней
|от 10 000 ₽
|6,1
|6,25
|6,4
|6,25
|6,1
|5,95
максимальная сумма вклада устанавливается в размере десятикратного первоначального взноса
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
в течение всего срока действия вклада, кроме последнего календарного дня месяца и последнего дня срока вклада, вкладчик может изменить выбранное условие выплаты процентов
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно
- 10 000 рублей;
- для вкладов на срок 91 и 181 день до конца срока действия договора;
- для вкладов на 395, 540, 750 и 1100 дней прекращается за 30 дней до окончания срока действия депозита
- Частичное снятие
-
возможно
не более 100 000 рублей в календарный месяц
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- для вкладов сроком 91 день - по ставке 3,05%;
- на 181 день - 3,15%;
- на 395 дней - 3,2%;
- на 540 дней - 3,15%;
- на 750 дней - 3,05%;
- на 1 100 дней - 3%;
- условие капитализации процентов при досрочном истребовании вклада в течение текущего срока не применяется
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 23.01.2019 15:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 27 городах России
137 664
Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
- Адрес
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
- Сайт
- domrfbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 775-86-86 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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