максимальная сумма депозита равна пятикратному первому взносу в накопительную программу с регулярным взносом; максимальная сумма депозита для накопительных программ с единовременным взносом не может превышать 100% от единовременного взноса в программу

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия вклад можно открыть только в рамках комплексных программ с накопительными страховыми продуктами Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 29.01.2019 14:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.