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Срочный (с накопительными страховыми продуктами)

Ситибанк,

Ситибанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
7,50%
Сумма
от 60 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
2 232
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
181 день
от 60 000 ₽ 7,5
181 день
от 1 000 $ 2,5

максимальная сумма депозита равна пятикратному первому взносу в накопительную программу с регулярным взносом; максимальная сумма депозита для накопительных программ с единовременным взносом не может превышать 100% от единовременного взноса в программу

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад можно открыть только в рамках комплексных программ с накопительными страховыми продуктами
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
29.01.2019 14:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный (с накопительными страховыми продуктами)» в 8 городах России
54 291
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
Сайт
www.citibank.ru
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Телефоны
(495) 775-75-75
8 800 700-38-38 — единая справочная служба

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