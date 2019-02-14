Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия открывается при наличии пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 100 рублей Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - 1 рубль Досрочное расторжение на льготных условиях ставка сохраняется Автопролонгация возможна Дата актуализации 21.01.2019 17:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.