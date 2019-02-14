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Пенсионный Плюс

Таганрогбанк,

Таганрогбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,00%
Сумма
от 100 ₽
Срок
1125 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
13
Ставка
4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 года 1 мес.
от 100 ₽ 4
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • открывается при наличии пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

100 рублей

Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток - 1 рубль

Досрочное расторжение
на льготных условиях

ставка сохраняется

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 17:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Плюс» в 2 городах России
3 153
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Справочная информация
ПАО «Акционерный городской банк «Таганрогбанк»
Адрес
347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 71
Отделения и банкоматы
в вашем городе Таганрог
Отделения 2
Банкоматы 0
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Телефоны
(8634) 31-09-75

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