Пенсионный Плюс
Таганрогбанк,
Таганрогбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,00%
Сумма
от 100 ₽
Срок
1125 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
13 ₽
Ставка
4%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|3 года 1 мес.
|от 100 ₽
|4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- открывается при наличии пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
100 рублей
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - 1 рубль
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ставка сохраняется
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 17:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Плюс» в 2 городах России
3 153
Справочная информация
ПАО «Акционерный городской банк «Таганрогбанк»
- Адрес
- 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 71
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Таганрог
- Телефоны
-
(8634) 31-09-75
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Инвестиционный VIP
|7
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Прогрессивный VIP
|6,7
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Инвестиционный
|6,2
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Прогрессивный
|5,9
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Купеческий
|1
|10 000 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть