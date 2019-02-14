Сберкнижка
Восточный Банк,
Восточный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
23 224 ₽
Ставка
7,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 181 до 365 дней
|от 367 до 545 дней
|от 546 до 731 дня
|от 30 000 ₽ до 249 999 ₽
|6,9
|6,9
|6,9
|от 250 000 ₽ до 649 999 ₽
|7
|7
|7
|от 650 000 ₽ до 1 500 000 ₽
|7,1
|7,1
|7,1
|от 181 до 365 дней
|от 367 до 545 дней
|от 546 до 731 дня
|от 500 $ до 4 999 $
|2,55
|2,85
|2,5
|от 5 000 $ до 14 999 $
|2,65
|2,95
|2,6
|от 15 000 $ до 25 000 $
|2,75
|3,05
|2,7
|от 181 до 365 дней
|от 367 до 545 дней
|от 546 до 731 дня
|от 500 € до 4 999 €
|0,1
|0,15
|0,15
|от 5 000 € до 14 999 €
|0,15
|0,2
|0,2
|от 15 000 € до 25 000 €
|0,2
|0,25
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
бесплатная выдача дебетовой карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- указанные процентные ставки действуют для городов тарифной зоны 1 при оформлении депозита в отделении банка, при оформлении через интернет-банк действуют процентные ставки длятарифной зоны 2; подробную информацию уточняйте в банке
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- максимальная сумма
- 5 000 рублей, 150 долларов/евро;
- 1 000 000 рублей или эквивалент в долларах/евро за весь срок хранения вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
- для участников программы "Проценты в подарок";
- при оформлении продукта "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни";
- бонусы не распространяются при открытии вклада через интернет-банк
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 07.02.2019 13:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберкнижка» в 254 городах России
95 505
Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
- ОГРН
- 1022800000112
- Сайт
- www.vostbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
-
8 800 100-71-00 — единая справочная служба8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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