Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты бесплатная выдача дебетовой карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Особые условия указанные процентные ставки действуют для городов тарифной зоны 1 при оформлении депозита в отделении банка, при оформлении через интернет-банк действуют процентные ставки длятарифной зоны 2; подробную информацию уточняйте в банке Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

максимальная сумма 5 000 рублей, 150 долларов/евро;

1 000 000 рублей или эквивалент в долларах/евро за весь срок хранения вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях для участников программы "Проценты в подарок";

при оформлении продукта "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни";

бонусы не распространяются при открытии вклада через интернет-банк Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 07.02.2019 13:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.