Мультивалютный-VIP
Восточный Банк,
Восточный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,35%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
47 857 ₽
Ставка
6,35%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|от 1 500 000 ₽
|6,35
|181 день
|от 26 000 $
|2,4
|181 день
|от 21 000 €
|0,25
минимальная сумма вклада - 1 500 000 рублей или эквивалент в долларах/евро
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
-
мультивалютный
* вклад открывается одновременно в трех валютах - рублях, долларах и евро; * указанные процентные ставки действуют для городов тарифной зоны 1 при оформлении депозита в отделении банка, при оформлении через интернет-банк действуют процентные ставки для тарифной зоны 2; подробную информацию уточняйте в банке
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
- количество операций частичного снятия
- не более 10% от остатка;
- однократный частичный досрочный отзыв
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
- для участников программ "Проценты в подарок" и "Пакетный Бонус";
- при оформлении пакета "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни";
- бонусы не суммируются и не распространяются при открытии вклада через интернет-банк
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 07.02.2019 13:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный-VIP» в 254 городах России
24 679
Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
- ОГРН
- 1022800000112
- Сайт
- www.vostbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
-
8 800 100-71-00 — единая справочная служба8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|VIP вклад
|8,45
|30 000 000 ₽
|Посмотреть
|Восточный
|8,1
|650 000 ₽
|Посмотреть
|Растущий процент - VIP
|7,81
|30 000 000 ₽
|Посмотреть
|Растущий процент
|7,51
|650 000 ₽
|Посмотреть
|VIP Сберплан
|7,45
|30 000 000 ₽
|Посмотреть
|VIP сберсчет
|7,25
|30 000 000 ₽
|Посмотреть
|Инвестиционный-VIP
|7,2
|3 000 000 ₽
|Посмотреть
|Сберкнижка
|7,1
|650 000 ₽
|Посмотреть
|Практичный
|6,9
|650 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть