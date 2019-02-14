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Мультивалютный-VIP

Восточный Банк,

Восточный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,35%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
47 857
Ставка
6,35%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день
от 1 500 000 ₽ 6,35
181 день
от 26 000 $ 2,4
181 день
от 21 000 € 0,25

минимальная сумма вклада - 1 500 000 рублей или эквивалент в долларах/евро

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
мультивалютный
* вклад открывается одновременно в трех валютах - рублях, долларах и евро; * указанные процентные ставки действуют для городов тарифной зоны 1 при оформлении депозита в отделении банка, при оформлении через интернет-банк действуют процентные ставки для тарифной зоны 2; подробную информацию уточняйте в банке
Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия
  • не более 10% от остатка;
  • однократный частичный досрочный отзыв
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
  • для участников программ "Проценты в подарок" и "Пакетный Бонус";
  • при оформлении пакета "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни";
  • бонусы не суммируются и не распространяются при открытии вклада через интернет-банк
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
07.02.2019 13:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный-VIP» в 254 городах России
24 679
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Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
ОГРН
1022800000112
Сайт
www.vostbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Благовещенск
Отделения 9
Банкоматы 7
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Телефоны
8 800 100-71-00 — единая справочная служба
8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание

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