Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад мультивалютный * вклад открывается одновременно в трех валютах - рублях, долларах и евро; * указанные процентные ставки действуют для городов тарифной зоны 1 при оформлении депозита в отделении банка, при оформлении через интернет-банк действуют процентные ставки для тарифной зоны 2; подробную информацию уточняйте в банке Пополнение нет Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия не более 10% от остатка;

однократный частичный досрочный отзыв Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях для участников программ "Проценты в подарок" и "Пакетный Бонус";

при оформлении пакета "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни";

бонусы не суммируются и не распространяются при открытии вклада через интернет-банк Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 07.02.2019 13:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.