Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Специальный вклад детский Особые условия вклад открывается родителем (опекуном) или близким родственником в пользу ребенка;

процентная ставка зависит от ключевой ставки ЦБ РФ Пополнение возможно 1 000 рублей;

не позднее 90 дней до окончания срока вклада;

максимальная сумма допвзносов не может превышать десятикратный размер первоначального взноса по вкладу Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 1 года – по ключевой ставке Банка России, действующей на день расторжения вклада, уменьшенной на 5 %, но не менее ставки до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 17:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.