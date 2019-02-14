Детский
СДМ-Банк,
СДМ-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,75%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 1095 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 333 ₽
Ставка
6,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 1095 до 1825 дней
|от 15 000 ₽
|6,75
cтавка по вкладу равна ключевой ставке Банка России уменьшенной на 1 п.п.
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Специальный вклад
- детский
- Особые условия
-
- вклад открывается родителем (опекуном) или близким родственником в пользу ребенка;
- процентная ставка зависит от ключевой ставки ЦБ РФ
- Пополнение
-
возможно
- 1 000 рублей;
- не позднее 90 дней до окончания срока вклада;
- максимальная сумма допвзносов не может превышать десятикратный размер первоначального взноса по вкладу
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
от 1 года – по ключевой ставке Банка России, действующей на день расторжения вклада, уменьшенной на 5 %, но не менее ставки до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 17:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Детский» в 11 городах России
29 053
Справочная информация
ПАО «СДМ-Банк»
- Адрес
- 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
- ОГРН
- 1027739296584
- Сайт
- www.sdm.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-02-23 — единая справочная служба
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