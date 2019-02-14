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Стандартный

Ситибанк,

Ситибанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
489
Ставка
6,5%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
31 день 91 день 181 день 270 дней 367 дней 550 дней 730 дней
от 5 000 ₽ 4,5 5 5,5 6 6 6,5 6,5
31 день 91 день 181 день 270 дней 367 дней 550 дней 730 дней
от 100 $ 1,3 1,3 1,4 1,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно
  • на 0,5% годовых в рублях на 31, 91, 181 день и в долларах на 91 и 181 день для лиц, ставших клиентами Citigold в течение действия акции (с 01.01.2019 по 31.03.2019 г.) или трех календарных месяца до ее начала, и размещающих вклад «Стандартный» в рублях на сумму от 1 000 000 рублей на срок 31, 91 и 181 день или вклад «Стандартный» в долларах США на сумму от 20 000 долларов США на срок 91 и 181 день
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
04.02.2019 11:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стандартный» в 8 городах России
30 634
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
Сайт
www.citibank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 10
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Телефоны
(495) 775-75-75
8 800 700-38-38 — единая справочная служба

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