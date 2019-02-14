Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно на 0,5% годовых в рублях на 31, 91, 181 день и в долларах на 91 и 181 день для лиц, ставших клиентами Citigold в течение действия акции (с 01.01.2019 по 31.03.2019 г.) или трех календарных месяца до ее начала, и размещающих вклад «Стандартный» в рублях на сумму от 1 000 000 рублей на срок 31, 91 и 181 день или вклад «Стандартный» в долларах США на сумму от 20 000 долларов США на срок 91 и 181 день Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 04.02.2019 11:44

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.