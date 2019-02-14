Стандартный
Ситибанк,
Ситибанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
489 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|31 день
|91 день
|181 день
|270 дней
|367 дней
|550 дней
|730 дней
|от 5 000 ₽
|4,5
|5
|5,5
|6
|6
|6,5
|6,5
|31 день
|91 день
|181 день
|270 дней
|367 дней
|550 дней
|730 дней
|от 100 $
|—
|1,3
|1,3
|1,4
|1,5
|—
|—
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
- на 0,5% годовых в рублях на 31, 91, 181 день и в долларах на 91 и 181 день для лиц, ставших клиентами Citigold в течение действия акции (с 01.01.2019 по 31.03.2019 г.) или трех календарных месяца до ее начала, и размещающих вклад «Стандартный» в рублях на сумму от 1 000 000 рублей на срок 31, 91 и 181 день или вклад «Стандартный» в долларах США на сумму от 20 000 долларов США на срок 91 и 181 день
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 04.02.2019 11:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стандартный» в 8 городах России
30 634
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
- Адрес
- 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
- Сайт
- www.citibank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-75-758 800 700-38-38 — единая справочная служба
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