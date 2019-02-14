Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении года проценты выплачиваются из расчета 1/2 от ставки вклада;

при приобретении недвижимого имущества у застройщиков - партнеров, проценты выплачиваются по ставке, установленной договором вклада, за исключением процентов за текущий месяц (выплачиваются по ставке до востребования) Увеличение ставки возможно при других условиях +0,1 п.п. для клиентов, получающих пенсию в КБ «Кубань Кредит» Автопролонгация возможна на срок 181-270 дней - два раза, на срок 271-366 дней - один раз Дата актуализации 07.02.2019 14:44

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.