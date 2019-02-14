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Пенсионный сберегательный

Кубань Кредит,

Кубань Кредит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,15%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
35 456
Ставка
7,15%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 545 дней от 546 до 1100 дней
от 5 000 ₽ 6,75 6,1 5,65 5,25
от 150 000 ₽ 7,1 6,6 6,15 6
от 1 000 000 ₽ 7,15 6,85 6,65 6,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • по истечении года проценты выплачиваются из расчета 1/2 от ставки вклада;
  • при приобретении недвижимого имущества у застройщиков - партнеров, проценты выплачиваются по ставке, установленной договором вклада, за исключением процентов за текущий месяц (выплачиваются по ставке до востребования)
Увеличение ставки
возможно при других условиях

+0,1 п.п. для клиентов, получающих пенсию в КБ «Кубань Кредит»

Автопролонгация
возможна
на срок 181-270 дней - два раза, на срок 271-366 дней - один раз
Дата актуализации
07.02.2019 14:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный сберегательный» в 49 городах России
14 993
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
Сайт
kk.bank
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Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба

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