Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма

срок внесения пополнения пополнение ограничено максимальной суммой вклада;

не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях капитализированные/выплаченные проценты пересчитываются по 1/2 от ставки вклада Автопролонгация невозможна Дата актуализации 08.02.2019 13:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.