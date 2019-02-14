Без потерь
Горбанк,
Горбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
120 616 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 50 000 ₽
|5,5
|от 150 000 ₽
|5,75
|от 2 000 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 93 дней - по ставке 0,1%;
- с 94 дня - от 3,25% до 5,75% годовых, в зависимости от суммы и срока вклада
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Без потерь» в 1 городе России
5 694
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий Банк «Петербургский Городской банк»
- Адрес
- 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 15
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 449-95-59
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