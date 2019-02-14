Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 93 дней - по ставке 0,1%;

с 94 дня - от 3,25% до 5,75% годовых, в зависимости от суммы и срока вклада Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 14:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.