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Без потерь

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Валюта
RUB
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
120 616
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 50 000 ₽ 5,5
от 150 000 ₽ 5,75
от 2 000 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 93 дней - по ставке 0,1%;
  • с 94 дня - от 3,25% до 5,75% годовых, в зависимости от суммы и срока вклада
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Без потерь» в 1 городе России
5 694
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий Банк «Петербургский Городской банк»
Адрес
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 15
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 2
Банкоматы 8
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Телефоны
(812) 449-95-59

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