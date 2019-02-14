Радости жизни
Проинвестбанк,
Проинвестбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
2,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
2,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 1 ₽
|2,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты выплачиваются за весь период нахождения средств на счете по ставке, действующей на момент открытия вклада
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 17:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Радости жизни» в 4 городах России
5 345
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
- Адрес
- 614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
- ОГРН
- 1025900000488
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пермь
- Телефоны
-
(342) 270-00-32
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