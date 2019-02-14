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Радости жизни

Проинвестбанк,

Проинвестбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
2,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
2,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 1 ₽ 2,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты выплачиваются за весь период нахождения средств на счете по ставке, действующей на момент открытия вклада

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 17:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Радости жизни» в 4 городах России
5 345
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
Адрес
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
ОГРН
1025900000488
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пермь
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(342) 270-00-32

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