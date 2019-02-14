Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие возможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты выплачиваются за весь период нахождения средств на счете по ставке, действующей на момент открытия вклада Автопролонгация возможна Дата актуализации 05.02.2019 17:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.