Срочный (валюта)
Почтобанк,
Почтобанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,50%
Сумма
от 300 $
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 $
Ставка
0,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|от 31 до 61 дня
|91 день
|181 день
|368 дней
|от 300 $
|0,1
|0,2
|0,3
|0,5
|от 31 до 61 дня
|91 день
|181 день
|368 дней
|от 300 €
|0,02
|0,05
|0,14
|0,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 16:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный (валюта)» в 2 городах России
5 090
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк»
- Адрес
- 614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68
- ОГРН
- 1025900000059
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пермь
- Телефоны
-
(342) 236-07-72
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