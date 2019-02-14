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Срочный (валюта)

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Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,50%
Сумма
от 300 $
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
2 $
Ставка
0,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
от 31 до 61 дня 91 день 181 день 368 дней
от 300 $ 0,1 0,2 0,3 0,5
от 31 до 61 дня 91 день 181 день 368 дней
от 300 € 0,02 0,05 0,14 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
04.02.2019 16:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный (валюта)» в 2 городах России
5 090
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк»
Адрес
614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68
ОГРН
1025900000059
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Отделения 19
Банкоматы 0
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Телефоны
(342) 236-07-72

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12 месяцев 7,15 15 000 ₽ Посмотреть
26 6,3 500 000 ₽ Посмотреть
Классический 5,7 10 000 ₽ Посмотреть
Перспектива 5,7 20 000 ₽ Посмотреть
Признание 5,5 3 000 ₽ Посмотреть
Срочный (рубли) 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Стабильный 5,35 10 000 ₽ Посмотреть
Практичный Максимум 5,3 10 000 ₽ Посмотреть
Практичный 5,2 20 000 ₽ Посмотреть
Горячий процент 4,75 10 000 ₽ Посмотреть
Срочный на 31 день 4,2 500 000 ₽ Посмотреть
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