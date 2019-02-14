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Премиальный+

Агророс,

Агророс вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,77%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
900 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
14 212
Ставка
5,77%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
900 дней
от 100 000 ₽ 5,77

проценты начисляются по периодам: 1-180 день - 6,65%, 181-540 день - 6%, 541-900 день - 5,1% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,65%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

500 рублей

Частичное снятие
возможно

при совершении расходных операций процентная ставка за соответствующий месяц составит 5% годовых

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее выплаченные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
06.02.2019 11:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный+» в 11 городах России
9 751
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Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
Адрес
410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
Сайт
www.agroros.ru
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Телефоны
8 800 222-44-19
(8452) 44-19-19
(495) 134-58-88

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