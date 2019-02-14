Премиальный+
Агророс,
Агророс вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,77%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
900 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
14 212 ₽
Ставка
5,77%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|900 дней
|от 100 000 ₽
|5,77
проценты начисляются по периодам: 1-180 день - 6,65%, 181-540 день - 6%, 541-900 день - 5,1% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,65%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
500 рублей
- Частичное снятие
-
возможно
при совершении расходных операций процентная ставка за соответствующий месяц составит 5% годовых
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 06.02.2019 11:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный+» в 11 городах России
9 751
Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
- Адрес
- 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
- Сайт
- www.agroros.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
-
8 800 222-44-19(8452) 44-19-19(495) 134-58-88
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