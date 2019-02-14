проценты начисляются по периодам: 1-180 день - 6,65%, 181-540 день - 6%, 541-900 день - 5,1% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,65%) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 500 рублей Частичное снятие возможно при совершении расходных операций процентная ставка за соответствующий месяц составит 5% годовых Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ранее выплаченные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 06.02.2019 11:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.