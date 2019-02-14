Зарплатный
Спутник,
Спутник вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
1,00%
Сумма
от 20 ₽
Срок
1095 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
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Налог
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|3 года
|от 20 ₽
|1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
-
ежеквартально
проценты начисляются 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря
- Специальный вклад
- зарплатный
- Особые условия
-
- вклад открывается только держателям зарплатных карт банка
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 23.01.2019 17:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зарплатный» в 5 городах России
3 992
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Спутник»
- Адрес
- 443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48
- ОГРН
- 1025600006024
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
-
(35352) 2-33-61
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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|Пенсионный (ежемесячная капитализация)
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|Миллионер
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|1 000 000 ₽
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|Пенсионный (в конце срока)
|5,6
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|Пенсионный (ежемесячная выплата)
|5,2
|300 ₽
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|Срочный - рубли (ежемесячно/ежеквартально)
|5
|500 ₽
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|Удобный
|4,91
|3 000 ₽
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|Детский
|4,5
|1 000 ₽
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|Срочный - рубли (в конце срока)
|4,1
|500 ₽
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|Спутник пенсионера
|4
|10 ₽
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|Срочный
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|200 000 $
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