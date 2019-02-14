Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально проценты начисляются 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря Специальный вклад зарплатный Особые условия вклад открывается только держателям зарплатных карт банка Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 23.01.2019 17:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.