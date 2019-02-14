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Пенсионный (в конце срока)

Спутник,

Спутник вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,60%
Сумма
от 300 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
25
Ставка
5,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес.
от 300 ₽ 4,3 4,8 5,2 5,6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • для вкладов на 3 и 6 месяцев принимаются на протяжении всего срока вклада;
  • для вкладов на 12 и 18 месяцев - первых шести месяцев
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
23.01.2019 17:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный (в конце срока)» в 5 городах России
4 312
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Спутник»
Адрес
443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48
ОГРН
1025600006024
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Телефоны
(35352) 2-33-61

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Срочный - рубли (ежемесячно/ежеквартально) 5 500 ₽ Посмотреть
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Детский 4,5 1 000 ₽ Посмотреть
Срочный - рубли (в конце срока) 4,1 500 ₽ Посмотреть
Спутник пенсионера 4 10 ₽ Посмотреть
Зарплатный 1 20 ₽ Посмотреть
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