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Спутник пенсионера

Спутник,

Спутник вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,00%
Сумма
от 10 ₽
Срок
1095 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1
Ставка
4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 года
от 10 ₽ 4
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
проценты начисляются и капитализируются 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается для зачисления пенсий, социальных пособий, выплачиваемых органами пенсионного обеспечения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
23.01.2019 17:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Спутник пенсионера» в 5 городах России
3 861
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Спутник»
Адрес
443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48
ОГРН
1025600006024
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Телефоны
(35352) 2-33-61

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Пенсионный (в конце срока) 5,6 300 ₽ Посмотреть
Пенсионный (ежемесячная выплата) 5,2 300 ₽ Посмотреть
Срочный - рубли (ежемесячно/ежеквартально) 5 500 ₽ Посмотреть
Удобный 4,91 3 000 ₽ Посмотреть
Детский 4,5 1 000 ₽ Посмотреть
Срочный - рубли (в конце срока) 4,1 500 ₽ Посмотреть
Зарплатный 1 20 ₽ Посмотреть
Срочный 0,18 200 000 $ Посмотреть
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