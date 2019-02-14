срок вклада - до достижения ребенком совершеннолетия, но не менее трех лет

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежегодно Специальный вклад детский Особые условия вклад открывается на имя несовершеннолетнего ребенка до 15 лет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения на протяжении первого года после открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее капитализированные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 23.01.2019 17:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.