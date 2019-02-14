Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные проценты не пересчитываются Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 14.02.2019 11:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.