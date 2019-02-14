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Золотая осень

НИКО-Банк,

НИКО-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
450 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
400
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
450 дней
от 5 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные проценты не пересчитываются

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
14.02.2019 11:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Золотая осень» в 8 городах России
5 421
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
Адрес
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
ОГРН
1025600001679
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в вашем городе Оренбург
Отделения 8
Банкоматы 16
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Телефоны
(3532) 34-00-34

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