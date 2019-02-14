Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Пополнение возможно Частичное снятие возможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 30 дней - 0,1%;

с 31 по 90 день - 3%;

с 91 по 270 день - 4,5%;

с 271 по 467 день - 5% годовых Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 11.02.2019 16:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.