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Шанс

НИКО-Банк,

НИКО-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,36%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
460 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
400
Ставка
6,36%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
460 дней
от 5 000 ₽ 6,36
  • предусмотрено пять периодов начисления процентов, каждый равен 92 дням: 6,6%, 7%, 7,2%, 5,5%, 5,5% годовых;
  • указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,2%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 276 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 92 дней выплаченные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
14.02.2019 11:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Шанс» в 8 городах России
4 832
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
Адрес
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
ОГРН
1025600001679
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Телефоны
(3532) 34-00-34

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