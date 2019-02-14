Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,2%) Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 276 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 92 дней выплаченные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 14.02.2019 11:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.