Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 100 долларов/евро; в течение первых 200 дней с даты оформления договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 24.01.2019 18:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.