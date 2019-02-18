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Рантье пенсионный

Русь,

Русь вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
368
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 93 дня 372 дня
от 5 000 ₽ 4 6 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения и оформлении заявления на перечисление пенсии на счет вклада из Пенсионного Фонда РФ
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 11:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рантье пенсионный» в 2 городах России
5 964
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Справочная информация
ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»
Адрес
460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
ОГРН
1025600001217
Отделения и банкоматы
в вашем городе Оренбург
Отделения 7
Банкоматы 27
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Телефоны
(3532) 77-77-44
(3532) 44-57-00

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